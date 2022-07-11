БРЮССЕЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия все еще не имеет рекомендаций для властей Литвы по вопросу транзита российских товаров в Калининград. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри. СМИ: Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

"У меня нет для вас никаких новостей. Я могу только посоветовать обратиться к тому, что мы уже говорили на этот счет несколько дней назад", — сказал он, отвечая на вопрос о том, подготовлены ли уже рекомендации ЕК.

Представитель ЕК Йоханнес Барк 7 июля сообщил, что Еврокомиссия пока не подготовила рекомендации для властей Литвы по вопросу транзита российских товаров в Калининград, однако находится в контакте с литовскими властями.

Отвечая на вопрос о том, должна ли Литва начать ограничивать с 10 июля транзит новых категорий товаров в Калининград (алкоголя, цемента и ряда других), поскольку в отношении этих категорий попавших под санкции товаров заканчивается действие переходного периода, представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри 7 июля подчеркивал, что "исполнение санкций находится в приоритете (для Еврокомиссии — ред.), мы всегда контактируем со странами ЕС по вопросу исполнения санкций".

"Действительно, есть включенные в санкции переходные периоды (в течение которых импорт попавших под санкции категорий товаров в ЕС еще разрешен — ред.), и страны должны соблюдать правила по их окончании", — добавил он.

Литовские железные дороги прекратили транзит некоторых товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград с 18 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за действий Литвы. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, указав на возможность применения ответных мер.

Губернатор Калиниградской области Антон Алиханов отмечал, что появились сообщения, в которых говорится об исполнении Еврокомиссией обязательств, ее отказе препятствовать транзиту и возможном дипломатическом решении вопроса.

Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.

Сейчас перевозка грузов морским путем в Калининградскую область из "большой России" осуществляется по двум паромным линиям — Усть-Луга — Балтийск и Бронка — Калининград. На маршруте Усть-Луга — Балтийск в настоящее время работают 3 железнодорожных парома: "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также сухогруз "Урса Майор". На линии Бронка — Калининград работает сухогруз "Холмогоры", планируется, что в ближайшие время на линию выйдет еще одно судно.