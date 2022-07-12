МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Попытка Илона Маска, самого богатого человека в мире, аннулировать покупку Twitter Inc, возможно, приведет к тому, что он окажется в более выгодном финансовом положении, чем до объявления о сделке. Теперь его на счетах в банке находятся миллиарды долларов, полученные от продажи акций Tesla. Twitter обвинил Маска в "намеренном" нарушении соглашения о покупке

Как считают эксперты по юридическим вопросам, после того, как Маск в пятницу разорвал соглашение от 25 апреля по покупке соцсети за 44 млрд долларов, а Twitter пообещал заставить его выполнить договоренности, сторонам грозит затяжная судебная баталия, которая может обойтись Маску в миллиарды долларов.

Но каким бы ни был ее исход, пока гендиректор Tesla, похоже, располагает примерно 8,5 млрд долларов, полученными от продажи акций автопроизводителя для финансирования приобретения Twitter. В последнюю неделю апреля Маск продал 9,6 млн акций Tesla по средней цене примерно 885 долларов за акцию.

"Почти наверняка он находится в лучшем денежном положении, чем год назад, потому что продал так много акций Tesla, тем более по достаточно высокой цене", — считает аналитик Guidehouse Insights Сэм Абулсамид.

"Но в зависимости от того, каким будет исход этого судебного разбирательства, Маск рискует оказаться в гораздо более удручающей ситуации", — предупреждает он.

Если Маск проиграет дело против Twitter и вынужден будет завершить приобретение компании или выплатить крупный штраф, ему, возможно, придется продать еще больше акций Tesla, что напугает инвесторов и ударит по стоимости оставшейся доли акций Tesla, полагает Абулсамид.

В понедельник акции Tesla упали на 6,5%. После продажи акций в апреле Маск написал в Twitter: "Дальнейших продаж акций TSLA не планируется".

Брайан Куинн, профессор Школы права в Бостонском колледже, говорит, что не удивится, если Маск в конце концов договорится о выплате Twitter компенсации, которая превысит 1 млрд долларов.

Когда Маск в апреле продавал акции Tesla, инвесторы автопроизводителя волновались, что покупка Twitter может отвлечь внимание Маска как раз тогда, когда Tesla столкнулась с возросшими опасениями насчет рецессии и усиливающейся конкуренцией. Но, хотя обычно продажа акций компании ее гендиректором заставляет инвесторов нервничать, сделка с Twitter стала логичным объяснением того, почему Маск сократил свою крупную долю в Tesla.

С апрельской продажи бумаги автопроизводителя упали на 19%. Его акции и акции других компаний роста пострадали на фоне опасений инвесторов по поводу инфляции и возможной рецессии. Если бы Маск не продал эти акции Tesla, сейчас они бы стоили почти на 1,6 млрд долларов меньше.

Покупка акций Twitter еще до объявления о приобретении этой компании оказалась для Маска не такой успешной. С января по апрель он купил 73 млн акций Twitter за 2,64 млрд долларов по средней цене, равной примерно 36 долларам за акцию.

В понедельник акции Twitter подешевели на 9,5% до 33,50 доллара. С учетом этой цены стоимость доли Маска в Twitter сократилась приблизительно на 200 млн долларов.