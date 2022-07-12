МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Сервис Ozon rocket, осуществляющий доставку от внешних интернет-магазинов, прекратит свою работу в середине сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. На Wildberries вдвое вырос ассортимент товаров IKEA после старта распродажи

"Ozon приостановит (в середине сентября — ред.) работу логистического сервиса Ozon rocket… Сервис предоставлял услуги доставки до клиентов внешним интернет-магазинам и брендам через пункты выдачи Ozon", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис предупредил своих клиентов о приостановке работы заранее — более чем за 2 месяца. Так, до середины сентября он будет доставлять все посылки внешних клиентов в обычном порядке, также будет работать и служба поддержки для заказчиков перевозок и покупателей.

"Компания же завершит операции для внешнего рынка до наступления высокого сезона, когда все усилия нужно будет сконцентрировать на доставке клиентам Ozon и обслуживании продавцов собственной платформы", — добавляется в сообщении.