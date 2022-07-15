МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock в первом полугодии 2022 года снизилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,513 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль BNY Mellon сократилась в первом полугодии

Разводненная прибыль на акцию составила 16,43 доллара против 16,69 доллара годом ранее. Выручка компании незначительно выросла менее чем на 0,1% и составила 9,225 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Blackrock упала в годовом выражении на 21,8%, до 1,077 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 7,06 доллара против 8,92 доллара годом ранее, скорректированный показатель составил 7,36 доллара при прогнозе в 8,55 доллара. Выручка компании уменьшилась на 6,1%, до 4,526 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку на отметке 4,79 миллиарда долларов.

На предварительных торгах акции банка дешевеют на 1,4%.

Blackrock — крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.