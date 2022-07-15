МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайства "Группы инвестиционно-строительных компаний MAX" о приобретении сети магазинов OBI, сообщает ведомство. IKEA приостановила оформление заказов в Москве и Петербурге

"ФАС согласовала ходатайства ООО "Группа инвестиционно-строительных компаний MAX" о приобретении российского бизнеса OBI", — говорится в сообщении.

По мнению службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции поскольку компании осуществляют деятельность на разных рынках. Так, "Группа MAX" разрабатывает строительные проекты, а OBI занимается торговлей непродовольственными товарами, оказанием коммунальных услуг и представлением зданий в аренду.

Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцем "Группы инвестиционно-строительных компаний MAX" является Илья Колобков. Группа занимается разработкой строительных проектов. Также у Колобкова доля в 50% в ООО "Самис", которое занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Немецкая DIY-сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году, открыв 27 гипермаркетов. Штаб-квартира компании в марте объявила о приостановке работы в РФ из-за военной операции на Украине, затем стало известно о планах ритейлера продать бизнес в России местному инвестору. Российские магазины сети возобновили работу в конце апреля — начале мая. "Группа MAX" в конце апреля подала ходатайства в ФАС о покупке активов OBI в России.