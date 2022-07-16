Reuters: Макс выступил против разбирательства с Twitter в ускоренном режиме
Reuters: Илон Макс выступил против разбирательства по иску Twitter в ускоренном режиме
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Юристы бизнесмена Илона Маска подали ходатайство против ускорения рассмотрения иска компании Twitter. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее Twitter подал на владельца Tesla в суд, чтобы оспорить его отказ от сделки по покупке компании на 44 миллиарда долларов.
Адвокаты Маска обратились в Канцлерский суд штата Делавер. Согласно им, просьба Twitter ускорить рассмотрение дела о приобретении компании через два месяца является неоправданной и должна быть отклонена. Юристы попросили назначить дату судебного разбирательства не раньше февраля 2023 года, подчеркивает агентство.
Отмечается, что в случае, если процесс не завершится к апрелю 2023 года, сделка сорвется.