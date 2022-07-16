МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Юристы бизнесмена Илона Маска подали ходатайство против ускорения рассмотрения иска компании Twitter. Об этом сообщает агентство Reuters. Акции Twitter выросли на сообщении Hindenburg о длинной позиции

Ранее Twitter подал на владельца Tesla в суд, чтобы оспорить его отказ от сделки по покупке компании на 44 миллиарда долларов.

Адвокаты Маска обратились в Канцлерский суд штата Делавер. Согласно им, просьба Twitter ускорить рассмотрение дела о приобретении компании через два месяца является неоправданной и должна быть отклонена. Юристы попросили назначить дату судебного разбирательства не раньше февраля 2023 года, подчеркивает агентство.

Отмечается, что в случае, если процесс не завершится к апрелю 2023 года, сделка сорвется.