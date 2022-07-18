МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Курсирование пассажирских поездов между Россией и Таджикистаном, прекращенное в марте 2020 года на фоне COVID-19, возобновляется с 30 августа, сообщают РЖД. РЖД запустят новый туристический маршрут

"В соответствии с уведомлением ГУП "Рохи Охани Точикистон" (железные дороги Таджикистана), с 30 августа между Россией и Таджикистаном будет возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение, временно приостановленное с 17 марта 2020 года", — говорится в релизе.

Уточняется, что расписанием движения предусмотрено курсирование следующих международных пассажирских поездов формирования железных дорог Таджикистана: с 30 августа – № 329/330 Душанбе – Волгоград отправлением один раз в неделю из Душанбе по вторникам, из Волгограда – по пятницам; с 7 сентября – № 359/360 Худжанд – Волгоград отправлением из Худжанда по средам, из Волгограда – по субботам.

По данным РЖД, продажа билетов будет открыта в ближайшее время.