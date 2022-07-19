МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. РЖД в июле увеличивают количество поездов в сообщении с Калининградом и назначают дополнительный поезд Калининград – Москва, сообщает компания. Россия возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Таджикистаном

"По согласованию с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог назначили дополнительный поезд N148/147 Калининград – Москва", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Поезд будет курсировать трижды в неделю отправляясь из Калининграда по понедельникам, четвергам и воскресеньям с 21 июля по 25 сентября, из Москвы – по понедельникам, вторникам и пятницам с 22 июля по 26 сентября.

"При следовании поездов транзитом через территорию Литвы предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется. Также сохраняется квота мест – не более 250 пассажиров в одном составе", — добавили в РЖД.

Сейчас в сообщении с Калининградом курсируют три регулярных поезда: N29/30 "Янтарь" Москва – Калининград (ежедневно), N79/80 Санкт-Петербург – Калининград (4 раза в неделю), N359/360 Адлер – Калининград (через день).