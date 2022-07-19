ХЕЛЬСИНКИ, 18 июл — ПРАЙМ. Финский энергогигант Fortum не будет более инвестировать в немецкую Uniper, заявила во вторник на слушаниях в парламенте страны министр по делам ЕС и госсобственности кабмина Финляндии Тютти Туппурайнен. Немецкая Uniper получила письмо "Газпрома" о форс-мажоре по поставкам газа

Uniper, страдающий от проблем с поставками российского газа, каждый день терпит убытки в размере десятков миллионов евро. Fortum уже несколько недель ведет переговоры с представителями Германии, чтобы разрешить ситуацию.

"Отправной точкой переговоров государственного собственника было то, что Fortum, как основной владелец Uniper, больше не будет инвестировать в Uniper", — сказала министр. Трансляцию выступления вели финские СМИ.

Туппурайнен не согласилась как-либо комментировать ход переговоров с Uniper или возникающее решение, потому как переговоры с немецким правительством "находятся в очень чувствительной фазе".

Uniper на 78% принадлежит финскому Fortum, который на 51% принадлежит правительству Финляндии.

Uniper 8 июля запросила у правительства ФРГ господдержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, предусматривающие возможность мер стабилизации бухгалтерского баланса компаний критической энергетической инфраструктуры. Вице-канцлер, министр экономики германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство ФРГ не допустит банкротства Uniper и обсуждает меры поддержки компании.

Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Крупнейший акционер Uniper — финская Fortum.