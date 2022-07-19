МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Polymetal занимающаяся добычей серебра, золота и меди, рассматривает возможность продажи российский активов, в случае их продажи сосредоточится на своей деятельности в Казахстане, говорится в сообщении компании. Bloomberg: в ЕС хотят запретить импорт золотых ювелирных изделий из России

"Polymetal International plc (Полиметалл или Компания) сообщает о прогрессе в своих усилиях по снижению рисков для компании в текущей действительности. Сегодня компания сообщает о проведении оценки возможной продажи активов компании, расположенных в Российской Федерации (Российские активы)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для рассмотрения возможной сделки по продаже активов в РФ компанией будет создан специальный комитет в совете директоров.

"В случае завершения потенциальной сделки компания сосредоточится, в первую очередь, на своей деятельности в Казахстане, где в настоящее время производится более 500 тысяч унций золота в год с выручкой в ​​2021 году в размере 984 млн долларов. Основная цель потенциальной сделки состоит в том, чтобы… предоставить рынку возможность адекватно оценить казахстанские активы компании и снизить риски ее текущей деятельности", — говорится в сообщении.

На этих новостях акции компании начали расти. К 17.13 мск бумаги компании показывают рост на 4,17%, до 322 рублей. При этом минутами ранее — уже после публикации новостей о возможной продаже активов компании в РФ — ценные бумаги Polymetal максимально росли на 7,93%, до 333,6 рубля.

До публикации новости акции показывали негативную динамику и снижались на 2,88%, до 300,2 рубля.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2021 году компания увеличила производство золота на 1% — до 1,422 миллиона унций (44,2 тонны), серебра — на 8% до 20,4 миллиона унций (634,5 тонны).