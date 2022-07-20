Netflix с апреля потерял миллион платных подписчиков
Стриминговый сервис Netflix сообщил о потере с апреля по июнь миллиона платных подписчиков
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Американский стриминговый сервис Netflix сообщил о потере с апреля по июнь одного миллиона платных подписчиков.
В конце апреля Netflix сообщал, что количество его платных подписчиков в первом квартале упало на 200 тысяч после сервиса ухода из РФ. По данным Netflix, только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. На этих новостях акции компании обрушились на 25%.
"Мы немного занизили прогноз по глобальному чистому приросту платных подписчиков во втором квартале", — говорится в письме Netflix к инвесторам.
Как отмечается, компания до этого спрогнозировала, что потеряет 2 миллиона платных подписчиков.
По оценкам Netflix, в текущем квартале она привлечет 1 миллион новых подписчиков.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.