МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Американский стриминговый сервис Netflix сообщил о потере с апреля по июнь одного миллиона платных подписчиков. Швейцарцы на референдуме поддержали "налог на Netflix"

В конце апреля Netflix сообщал, что количество его платных подписчиков в первом квартале упало на 200 тысяч после сервиса ухода из РФ. По данным Netflix, только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. На этих новостях акции компании обрушились на 25%.

"Мы немного занизили прогноз по глобальному чистому приросту платных подписчиков во втором квартале", — говорится в письме Netflix к инвесторам.

Как отмечается, компания до этого спрогнозировала, что потеряет 2 миллиона платных подписчиков.

По оценкам Netflix, в текущем квартале она привлечет 1 миллион новых подписчиков.

Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.