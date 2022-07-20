МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Легковые автомобили российской марки Lada по итогам первого полугодия 2022 года остаются самыми востребованными на отечественном рынке автолизинга, несмотря на сохраняющийся спрос на китайские авто, свидетельствует опрос РИА Новости лизинговых компаний РФ. Россияне стали аккуратнее на дорогах и заплатили меньше штрафов за год

Как рассказала гендиректор "Газпромбанк Автолизинг" Лилия Маркова, во втором квартале на автолизинговом рынке РФ выделились два четких тренда – дальнейший уход в сегмент техники с пробегом и усиление экспансии китайских марок. Так, из-за логистических проблем с поставкой готовой продукции и машинокомплектов для сборки в России клиенты ищут любую возможность не останавливать обновление корпоративных парков.

РЕЙТИНГ НЕ ЖДЁТ НОВЕНЬКИХ

"В конечном счете, в выигрыше оказались те марки, которые смогли быстро перестроить поставки новой техники, организовав бесперебойные продажи. Так, в самом массовом, легковом сегменте топ-5 марок в нашем портфеле по-прежнему возглавляет Lada, на долю которой приходится 12,9% продаж. А вот дальнейшая расстановка претерпела изменения: Toyota (7,9%) откатилась на четвертое место, уступив позиции Kia (9,9%) и Mercedes-Benz (8,6%), а замыкает пятерку лидеров BMW (7,4%)", — рассказала Маркова. Правительство упростило регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы

По данным автолизинговой компании "Европлан", в первом полугодии топ авто выглядит так: Lada, Kia, Hyundai, Renault, Toyota. "Вопреки ожиданиям и массированным рекламным кампаниям легковые авто китайских брендов пока не вошли в топ выдач в лизинг. Этот список по сути повторяет прошлогодний. При этом объем выдач именно китайских брендов в целом не просел, несмотря на общее сокращение объема передаваемых в лизинг легковых автомобилей", — пояснили в компании.

Гендиректор АО "Сбербанк Лизинг" Вячеслав Спиров отметил, что за первые шесть месяцев в топ-5 марок входят Nissan, Renault, Lada, ГАЗ, Haval, Kia, а по словам начальника управления по развитию бизнеса автолизинга "ВТБ Лизинг" Вячеслава Михайлова, самыми популярными марками стали Kia (18% от числа переданных авто в категории), Lada (доля 16%) и Renault (15%). Всего в первом полугодии "легковушки" традиционно заняли почти половину в объеме всех переданных "ВТБ Лизинг" транспортных средств — 43%.

Спиров утверждает, что также положительная динамика отмечена по брендам: Nissan, Renault, Haval, Chery, Geely, Exeed. "Тенденция увеличения продаж китайских брендов обусловлена как имеющимися автомобилями в наличии, так и совместными программами с производителями, в рамках которых при покупке в лизинг скидки достигают 17% от стоимости авто", — объяснил он.

НЕЗАМЕНИМЫЕ ЕСТЬ

По мнению Марковой, во второй половине года наметившиеся тренды на дальнейший уход лизинговых компаний в подержанную технику и продукцию из Китая усилятся. "Имевшиеся у дилеров иностранных марок, приостановивших деятельность в нашей стране, стоки иссякают. Отчасти ситуацию может спасти параллельный импорт. С другой стороны, после коррекции ключевой ставки в сторону снижения предложение по заемным средствам для лизингополучателей стало вновь привлекательным, вернувшись к значениям начала года. Поэтому в денежном выражении прогнозируем рост рынка – по нашей компании он будет значительным", — прогнозирует она. Мантуров спрогнозировал серьезное замедление российского автопрома

Михайлов считает, что в легковом сегменте китайские марки в перспективе заместят ушедшие из РФ европейские бренды, как это случилось с грузовиками. "В легковом сегменте видны те же тенденции, хотя темпы смещения фокуса ниже из-за более позднего по сравнению с грузовой и специальной техникой знакомства российского потребителя с китайскими машинами. Однако мы предполагаем, что до конца года китайские импортеры уже могут войти в число лидеров из-за того, что у них больше доступных автомобилей, а также более прогнозируемые логистические решения", — заключил он.