МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Ежедневная немецкая газета Handelsblatt в среду со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что детали плана спасения Uniper могут обсуждаться на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в пятницу. Финский энергогигант Fortum отказался продолжать инвестиции в Uniper

Пакет помощи Uniper должен быть согласован к 25 июля, когда немецкая электроэнергетическая компания может столкнуться с более серьезными проблемами с финансированием вследствие сокращения поставок газа из России. Об этом во вторник агентству Reuters рассказали два источника.

Uniper — крупнейший немецкий импортер российского газа. Компания ежедневно теряет денежные средства, поскольку вынуждена покупать газ по более высоким ценам из альтернативных источников, так как ПАО "Газпром" ограничило поставки.

Берлин склоняется к покупке от 15% до 30% акций Uniper в качестве предпочтительной помощи для проблемной компании, как сказали источники Reuters, добавив, что этот пакет помощи обойдется в 4-6 млрд евро.

Согласно Handelsblatt, сейчас обсуждаются покупка новых обыкновенных акций в рамках увеличения капитала, а также выпуск дополнительных гибридных ценных бумаг наподобие акций.