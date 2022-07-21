МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Цены на билеты европейских авиакомпаний будут значительно расти в цене из-за отказа пользования российским небом и роста стоимости керосина, заявил РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. Европа испугалась по-настоящему: что пообещал Мантуров

"Отказ от использования воздушного пространства РФ вынудит использовать иные маршруты, которые даже с учетом отсутствия роялти будут менее прибыльны. Дополнительно негативное влияние на маржинальность авиакомпаний оказывает рост стоимости топлива на фоне роста цен на нефть. Все это приводит к тому, что авиакомпании могут начать заметно повышать стоимость билетов", — рассказал Гущин.

Он уточнил, что "размер роялти – платы за пользование воздушным пространством при перелетах Европа-Азия – значение переменное, год от года менялось и составляло несколько сотен миллионов долларов в год".

"При это нужно помнить, что эластичность спроса на авиаперевозки очень высокая, то есть рост стоимости перелета будет негативно сказываться на трафике, особенно негативно это может сказаться на европейских перевозчиках на фоне неблагоприятной макроэкономической обстановки в Европе", — заключил эксперт.

Ранее авиакомпания Finnair сообщила, что представит новую стратегию с полетами в обход России осенью. Текущая стратегия Finnair по использованию самого короткого пути в Азию, прежде всего Японию — основной рынок перевозчика, провалилась с закрытием воздушного пространства России из-за специальной военной операции на Украине. Finnair меняет стратегию, открыв прямые рейсы из Стокгольма в США и Таиланд, а также начав перевозки между Хельсинки и индийским Мумбаи.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Акции Finnair Plc котируются на фондовой бирже Nasdaq Helsinki.