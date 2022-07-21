МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Ретейлер H&M не будет проводить распродажу в связи с уходом из России в августе, вещи будут продаваться по полной цене. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Шведско-швейцарская ABB уходит из России

Ранее одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка.

Как сообщается на официальном сайте ретейлера, магазины будут открываться поэтапно в течение августа, товары будут продаваться по полной цене.