2022-07-21T13:27:19+03:00
2022-07-21T13:27:19+03:00
2022-07-21T13:27:19+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20220721/837558651.html
H&M не планирует проводить распродажу в России
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ретейлер H&M не будет проводить распродажу в связи с уходом из России в августе, вещи будут продаваться по полной цене. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее одна из... ПРАЙМ, 21.07.2022
бизнес, новости, россия, h&m, бизнес
https://1prime.ru/images/83752/39/837523957.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83752/39/837523957.jpg
https://1prime.ru/images/83752/39/837523955.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83752/39/837523955.jpg
https://1prime.ru/images/83752/39/837523953.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83752/39/837523953.jpg
https://1prime.ru/business/20220721/837557581.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Ретейлер H&M не будет проводить распродажу в связи с уходом из России в августе, вещи будут продаваться по полной цене. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка.
Как сообщается на официальном сайте ретейлера, магазины будут открываться поэтапно в течение августа, товары будут продаваться по полной цене.