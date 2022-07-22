МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. X5 Group, ведущий российский ритейлер, заключила соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), сообщает компания в пятницу.

Документ был подписан руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом и президентом X5 Group Екатериной Лобачевой в рамках выездного заседания Общественного совета при Россельхознадзоре. Оно состоялось на площадке фабрики-кухни X5 Group, которая производит широкий ассортимент ready-to-eat и ready-to-cook продукции для сбыта в магазинах сетей ретейлера.

Отмечается, что это соглашение направлено на укрепление взаимодействия между Россельхознадзором и X5 для повышения прослеживаемости товаров, попадающих на полки торговых сетей. Для этого Россельхознадзор будет предоставлять X5 информацию о нарушениях поставщиков X5, в том числе в части оформления электронных ветеринарно-сопроводительных документов. Это позволит продолжать обеспечивать самые высокие показатели безопасности и качества продукции для покупателей магазинов группы.

"Мы уделяем особое внимание качеству продукции в наших торговых сетях и заинтересованы в постоянном совершенствовании инструментов контроля за ним. Уверена, что подписанное соглашение с Россельхознадзором будет способствовать усилению борьбы с контрафактом, окажет положительный эффект на всю товаропроводящую цепь и станет еще одним шагом на пути к формированию безопасного продовольственного рынка", — прокомментировала соглашение Лобачева.

"Мы готовы прислушиваться к мнению бизнеса и учитывать опыт участников продовольственного рынка. Заключение подобных соглашений помогает совершенствовать нашу работу и улучшать качество надзора в отношении безопасности продукции. В свою очередь, у бизнеса появляется больше возможностей для развития, а конечные потребители становятся увереннее в качестве продуктов, которые они покупают", — указал Данкверт.

Также в рамках мероприятия состоялось заседание Общественного совета Россельхознадзора при участии руководства ведомства, отраслевых союзов, представителей компаний поставщиков и ритейлеров. Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся регистрации площадок в ФГИС "Меркурий", оформления возвратов в страны СНГ, штрафов, а также возникновения остатков при инвентаризации в системе.

Добавляется, что X5 имеет большой опыт работы с государственными решениями, составляющими IT-инфраструктуру потребительского рынка. В частности, компания участвовала в тестировании и внедрении ФГИС "Меркурий" с первого этапа её пилотирования в 2016 году.