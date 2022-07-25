КАЛИНИНГРАД, 25 июл — ПРАЙМ. Калининградские власти ожидают, что первые вагоны с цементом пойдут в Калининградскую область в четверг, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Дмитрий Лысков.

"Ожидаем предварительно в четверг", — сказал он. Премьер Литвы рассказала об обсуждении новых правил транзита в Калининград

Ранее власти региона сообщили, что литовская сторона начала согласовывать транзит сакционных грузов по железной дороге. Первые 60 вагонов с цементом, отправленных транзитом через Литву, ожидают в ближайшее время.

Литва перестала пропускать подпавшие под санкции грузы, которые везут транзитом из регионов России в Калининградскую область с 18 июня. Часть ограничений на грузоперевозки была снята решением Еврокомиссии. Согласно разъяснениям ЕК, железнодорожный транзит товаров в Калининград при условии контроля за ним при перевозке разрешен, при этом сохраняется запрет на автомобильные перевозки товаров в регион. Калининградские власти неоднократно заявляли, что будут добиваться отмены всех ограничений.