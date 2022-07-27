МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2022 года увеличилась почти в два раза в годовом выражении – до 1,041 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Adidas снизила прогноз прибыли на 2022 год

Разводненная прибыль на акцию составила 0,84 доллара против прибыли в 0,43 доллара годом ранее. Выручка от продаж при этом сократилась на 3,2% в годовом выражении — до 12,599 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Kraft Heinz, приходящаяся на акционеров, составила 265 миллионов долларов против убытка в 27 миллионов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,21 доллара против убытка в 0,02 доллара годом ранее. Выручка от продаж снизилась на 0,9% — до 6,554 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку за квартал в размере 6,38 миллиарда долларов.

К концу фингода компания ожидает увеличения органических чистых продаж на 7-9% и показатель EBITDA на уровне 5,8-6 миллиардов долларов.

Акции Kraft Heinz на предварительных торгах дешевеют на 2,3%.