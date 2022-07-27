МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. КЛИШАС: НЫНЕШНИЕ ШТРАФЫ ЗА УТЕЧКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОИЗМЕРИМЫ УЩЕРБУ, НЕОБХОДИМО ВВОДИТЬ ОБОРОТНЫЕ ШТРАФЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ
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https://1prime.ru/business/20220727/837623774.html
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. КЛИШАС: НЫНЕШНИЕ ШТРАФЫ ЗА УТЕЧКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОИЗМЕРИМЫ УЩЕРБУ, НЕОБХОДИМО ВВОДИТЬ ОБОРОТНЫЕ ШТРАФЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220727/837623774.html
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