МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Россияне в период с конца мая по начало июля чаще покупали средства для загара, а не солнцезащитные с SPF. Об этом заявляют отечественны ретейлеры. Бренд Mango стал доступен для заказа на Ozon

Так, продажи средств для загара в магазинах "Золотое яблоко" в июне выросли на 84,9%, а в июле — более чем в два раза. При этом продажи SPF-средств приросли за первый летний месяц на 51,5%, а за июль — на 41,8%. Кроме того, продажи средств для автозагара в июле упали почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на косметику после загара, а также термальную воду и мисты, напротив, вырос — на 57,8% и 34% соответственно.

В косметической сети "Л'Этуаль" сообщили, что фаворитами у покупателей стали средства для тела для усиления загара и легкие флюиды для лица. При этом, средства с защитным фактором брали чаще для тела и волос, а не для лица.

По данным Ozon, спрос на солнцезащитные средства и термальную воду держится на уровне показателей прошлого года из-за того, что на него влияет не только жаркая погода, но и планы на отпуск, которые у многих россиян приходятся только на вторую половину августа.