МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Airbus снизила годовой прогноз по поставкам своих самолетов, а также замедлила запланированное увеличение производственных мощностей. Одновременно с этим компания подтвердила в среду свои ключевые финансовые цели несмотря на то, что проблемы в глобальной производственной цепочке ограничили ее прибыль за 2-й квартал. Чистая прибыль Kraft Heinz выросла вдвое в первом полугодии

Авиастроитель понизил целевой показатель поставок клиентам на 2022 год до 700 единиц с 720 единиц. Он также заявил, что достигнет промежуточной цели по выпуску 65 узкофюзеляжных лайнеров в месяц в начале 2024 года, а не летом 2023 года, как предполагалось ранее. При этом целевой показатель в 75 единиц в месяц в 2025 году остался неизменным.

Крупнейший в мире авиастроитель поставил клиентам за 1-е полугодие столько же самолетов, сколько и за аналогичный период годом ранее, поскольку задержки с поставками двигателей наложились на дефицит других авиакомпонентов и трудности с наймом персонала после увольнений, осуществленных во время пандемии.

Однако даже при этом Airbus подтвердила прогнозы по прибыли и денежному потоку на 2022 год, хотя скорректированная операционная прибыль компании за 2-й квартал сократилась на 31% до 1,382 млрд евро, а выручка снизилась на 10% до 12,810 млрд евро.

Средний прогноз аналитиков по операционной прибыли за 2-й квартал составлял 1,328 млрд евро, а по выручке — 13,7 млрд евро. Об этом свидетельствует консенсус-прогноз, представленный самой компанией.

Отложив начальную фазу запланированного увеличения производства узкофюзеляжных самолетов приблизительно на 6 месяцев, Airbus заявила, что обсуждает с поставщиками дальнейшее наращивание производства более крупных широкофюзеляжных лайнеров на фоне продолжающегося восстановления международных авиаперелетов.

В связи с инфляцией она также зафиксировала издержки на 200 млн евро по проекту военно-транспортного самолета A400M, пополнив длинный список затрат по этой международной оборонной программе. Однако при этом компания заявила, что пересмотрела в сторону понижения свою оценку негативного эффекта от санкций против России на фоне "больших успехов" в перепрофилировании ряда гражданских лайнеров.