МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Инвестор-активист Elliott Investment Management наращивает свою долю в PayPal Holdings Inc, чтобы заставить финансово-технологического гиганта активнее сокращать расходы, сообщило агентство Bloomberg News со ссылкой на информированные источники. Доля убыточных организаций в России снизилась в январе-мае

Как сообщило Bloomberg во вторник, в итоге Elliott может стать одним из пяти крупнейших акционеров PayPal.

Ранее в этом году PayPal сообщила, что начала процесс стратегического сокращения своего персонала по всему миру. Кроме того, она заявила, что собирается сэкономить около 260 млн долларов на годовых расходах на персонал на фоне сложной макроэкономической обстановки.