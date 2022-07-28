МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Введение Евросоюзом и Великобританией вслед за США запрета на импорт золота из России может повлечь избыток драгоценного металла на внутреннем рынке и, соответственно, к снижению цен на него — такое мнение в интервью радио Sputnik высказал генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин. Минфин России предлагает создать Московский стандарт драгметаллов

"Ежегодно в России добывается порядка 350 тонн золота. Больше всего его отправляют на экспорт и в резервы Центрального банка. Поскольку экспорт золота нам ограничили, то у производителей металла возникает необходимость в расширении внутреннего рынка. Возможно, это окажет влияние на ценовую политику. Поставщики могут начать продавать золото ювелирам на внутреннем рынке с неким дисконтом. Мы можем ожидать скидки порядка 10-15 процентов", – отметил он.

В свою очередь, ювелиры могут снизить цены на готовые изделия из золота, считает эксперт.

"Ювелиры добавляют только стоимость своей работы, поэтому при снижении уровня цены на сырье соответствующим образом понизятся и цены на готовые ювелирные изделия. Мы можем ожидать падения цен на ювелирные изделия, произведенные в России из российского сырья, на 10-15 процентов", – сказал Уткин.