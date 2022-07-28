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Московский суд оштрафовал WhatsApp на 18 миллионов рублей
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Суд в Москве выписал штраф мессенджеру WhatsApp в размере 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян. "…Назначить наказание в виде административного... ПРАЙМ, 28.07.2022
бизнес, новости, штраф, суд, whatsapp
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Суд в Москве выписал штраф мессенджеру WhatsApp в размере 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян.
"…Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 18 миллионов рублей", — передает корреспондент РИА Новости приговор судьи.
Как уточняется, представитель компании не прибыл в суд, дело рассматривалось без его участия.