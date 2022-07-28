МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Суд в Москве выписал штраф мессенджеру WhatsApp в размере 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян. Эксперт объяснил, когда могут оштрафовать за смартфон в руках

"…Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 18 миллионов рублей", — передает корреспондент РИА Новости приговор судьи.

Как уточняется, представитель компании не прибыл в суд, дело рассматривалось без его участия.