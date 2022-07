МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, увеличила чистую розничную выручку во втором квартале на 11,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 49,562 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании. "Магнит" отчитался о росте выручки во втором квартале

Чистая розничная выручка гипермаркетов "О'Кей" при этом несколько сократилась и составила 35,414 миллиарда рублей по сравнению с 36,041 миллиарда годом ранее, что, по оценке компании, главным образом было обусловлено внешнеполитической и макроэкономической нестабильностью. В то же время выручка дискаунтеров "Да!" подскочила на 68,5%, до 14,148 миллиарда рублей, а их доля в выручке группы выросла на 9,7 процентного пункта за год, до 28,5%.

Общие онлайн-продажи выросли на 42,8% в годовом выражении, до 1,4 миллиарда рублей, и составили 4% от чистой розничной выручки "О'Кей". "Компания ожидает, что в среднесрочной перспективе дискаунтеры "Да!" и сегмент онлайн-продаж останутся главными факторами роста группы", — отмечается в сообщении.

"Во втором квартале 2022 года компания поддерживала промоактивность в гипермаркетах на относительно низком уровне с целью обеспечить достаточный уровень запасов и полную доступность товаров на полках, а также поддержать рентабельность в условиях высокой инфляции и нестабильности. Инфляция и умеренная промоактивность способствовали росту среднего чека, что было частично нивелировано уменьшением средней корзины и изменением структура ассортимента на полках", — добавляется в сообщении. "Л'Этуаль" зарегистрировал собственную IT-компанию

За всё первое полугодие чистая розничная выручка группы выросла на 10,4% в годовом выражении, до 96,8 миллиарда рублей. При этом розничная выручка гипермаркетов "О'Кей" снизилась на 1,1%, до 71,3 миллиарда рублей, а розничной выручка дискаунтеров "Да!" увеличилась на 63,2%, до 25,5 миллиарда рублей на фоне роста чистой розничной выручки сопоставимых магазинов на 35,2%, а также расширения сети.

Группа "О'Кей" была основана в Санкт-Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на 30 июня в группу входило 243 магазина в России (79 гипермаркетов и 164 дискаунтера). Основные бенефициары ритейлера — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 49,11% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 34,14% компании через GSU Ltd.