МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Нефтегазовая Shell отстранилась от управления 50% долей в совместном предприятии с "Газпром нефтью" "Салым Петролеум Девелопмент" в ХМАО-Югре и обесценила связанные с ним активы, представители британо-нидерландской компании покинули совет директоров СП, сообщается в отчетности Shell за второй квартал 2022 года. Чистая прибыль Shell подскочила в 2,8 раза в первом полугодии

"Компания Shell провела оценку возвратности балансовой стоимости Салымского предприятия, что привело к полному обесценению на сумму 233 миллиона долларов в первом квартале 2022 года. В июле 2022 года директора Shell по "Салыму" ушли в отставку. После недавних событий совместный контроль был утрачен в начале третьего квартала 2022 года, и с этой даты "Салым" будет учитываться как финансовый актив по справедливой стоимости, балансовая стоимость которого равна нулю", — сообщается в материалах компании.

Также отмечается, что все прикомандированные сотрудники Shell, которые работали в "Салым Петролеум Девелопмент", отозваны. Компания работает над достижением приемлемого соглашения, которое позволит ей выйти из СП в соответствии со всеми юридическими требованиями и соглашениями. Shell опасается, что новое российское законодательство может обязать "Салым" передать свою лицензию и активы новому российскому юридическому лицу.

"Газпром нефть" и Shell объединяет многолетнее взаимодействие в различных направлениях бизнеса. Совместное предприятие в сфере добычи и разведки "Салым Петролеум Девелопмент" является одним из наиболее крупных совместных проектов. Компании владеют им на паритетных началах. СМИ узнали о намерении "Новатэка" сменить подрядчиков для "Арктик СПГ – 2"

СП с 2003 года занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения) в ХМАО-Югре. На базе предприятия также ведется разработка и тестирование технологий по нефтедобыче. В 2020 году партнеры закрыли сделку по расширению деятельности СП, в частности в портфель активов вошла лицензия "Газпром нефти" на участок "Салымский-2" в этом же регионе.

В конце февраля 2022 года Shell объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин–2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2".