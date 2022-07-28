МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Финская домостроительная YIT получила убыток от продажи своего российского подразделения, вследствие чего закрыла "в минус" и весь прошлый квартал, говорится в отчете компании. Чистая прибыль Pfizer увеличилась за первое полугодие

Компания сообщала 31 мая о завершении продаже своего российского подразделения девелоперской группе "Эталон". А до этого, ещё в начале марта, она заявила о прекращении инвестиций в земельные участки и строительство квартир в стране, а также о прекращении закупок строительных материалов.

"Финансовый результат за второй квартал составил убыток 277 миллионов евро, на что отрицательно повлиял результат в размере убытка 293 миллиона евро от прекращения деятельности после продажи активов YIT в России", — говорится в сообщении.

"На результат прекращенной деятельности повлияло отражение накопленной курсовой разницы между рублями и евро в размере убытка 253 миллиона евро", — уточняет YIT.

Тем не менее по итогам всего полугодия компания заработала операционную прибыль в размере 44 миллионов евро, что даже лучше результата годом ранее (31 миллион). Доход компании за полугодие составил 1,063 миллиарда евро (1,247 миллиарда годом ранее).

YIT Corporation — финская строительная компания. Штаб-квартира — в Хельсинки. Основана в 1912 году, в компании занято 5,5 тысячи специалистов в девяти странах: Финляндии, Швеции, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литве, Чехии, Словакии и Польше. Выручка в 2021 году составила 2,7 миллиарда евро, акции зарегистрированы на бирже Nasdaq Helsinki.