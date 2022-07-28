МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российские активы H&M, оценивающиеся в 10-12 миллиардов рублей, могут быть проданы с 50-60% дисконтом, наиболее вероятно, что продавать будут отдельные активы компании, а не бизнес целиком. Об этом заявил РИА Новости партнер консалтинговой компании GRM Сергей Новиков. Минпромторг подтвердил намерение H&M продать российский бизнес

По словам эксперта, примерная стоимость компании составляет 10-12 миллиардов рублей. Однако аналитики ожидаютпродажу с дисконтом в 50-60%, то есть российские активы могут обойтись покупателю в 5-6 миллиардов рублей.

Новиков отметил, что у шведской компании было несколько вариантов выхода с российского рынка. Во-первых, тотальная распродажа товарных остатков, основных средств и прав аренды торговых точек от лица самой компании в достаточно сжатые сроки с дальнейшей ликвидацией юридического лица. Во-вторых, продажа бизнеса (ООО "Эйч Энд Эм") стороннему инвестору целиком. Это означает передачу прав на ликвидацию бизнеса новому инвестору.

Наконец, продажа отдельных активов компании (торговая точка с товарным запасом, торговым оборудованием и правом её аренды). Этот вариант, по словам аналитика, наиболее реалистичен. Активы компании фактически будут реализованы по территориальному принципу. Это существенно увеличивает маржинальность выхода компании с рынка, но не решает проблем с необходимостью урегулировать аспекты взаимоотношений с арендодателями и персоналом, подчеркнул Новиков.