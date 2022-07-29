МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок авиаперевозок после падения весной к июню стабилизировался и в ближайшее время начнет переход к восстановительному росту, следует из обзора "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), который есть в распоряжении РИА Новости. Названы потери туротрасли России из-за закрытия неба Западом

"Эксперты фиксируют, что падение рынка по итогам 5 месяцев года замедлилось, началась стабилизация и есть перспективы восстановительного роста, чему способствует сохранение основных направлений выездного туризма, а также непрекращающееся авиасообщение со странами бывшего СНГ", — говорится в обзоре транспортного комплекса России по предварительным итогам первого полугодия 2022 года.

ПЕРЕВОЗКИ ПОКАЖУТ РОСТ

По оценкам, которые приводит ГТЛК, внутренние авиаперевозки при этом сдерживает временная приостановка работы аэропортов южной части России, которая привела к переориентации пассажиров на наземный и железнодорожный транспорт. "В 2022 году ожидается достижение запланированного объема авиаперевозок на внутренних линиях – 90 миллионов человек, на международных — 10 миллионов человек", — отмечается в обзоре.

Согласно прогнозам, в условиях сохраняющихся внешних ограничений в 2023-2030 годы ожидается умеренный ежегодный рост авиационных перевозок на 1-3%. Так, к 2025 году объем авиаперевозок превысит показатель 2021 года на 2%, до 113 миллионов человек, а к 2030 году — на 4,6%, до 116 миллионов. Однако по-прежнему не достигнет докризисного показателя 2019 года, когда было перевезено 128 миллионов пассажиров.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ДЛЯ САМОЛЕТОВ

Уточняется, что к 2025 году до 30% иностранного авиапарка может быть разобрано на запчасти. "В связи с постепенным замещением иностранных ВС (воздушных судов — ред.) российской авиатехникой будет существенно меняться структура парка авиакомпаний РФ: доля отечественных судов в общем флоте РФ вырастет с 35,5% в 2022 году до 81,3% в 2030 году", — отмечают в ГТЛК. Россиянам рассказали, что будет с ценами на авиабилеты

Там добавили, что с учетом успешной реализации программ импортозамещения в 2022-2030 годы предусматриваются поставки 1036 единиц гражданских самолетов и 764 единиц вертолетов.