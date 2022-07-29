МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Продажи товаров повседневного спроса выросли в России в первом полугодии более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. Ретейлер рассказал, какие товары россияне скупают в жару

"В первом полугодии 2022 года продажи товаров повседневного спроса (FMCG) на Wildberries выросли на 140% год к году, до 135,3 миллиарда рублей. Большая часть из них — около 70 миллиарда рублей — пришлись на социально значимую продукцию: продукты, детское питание, товары для новорожденных, для здоровья, хозяйственные средства и т.д.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее активно покупательский интерес увеличивался к хозяйственным средствам (рост продаж в штуках +126% год к году), средствам личной гигиены (+102%), зоотоварам (+97%), детскому питанию (+94%), а также продукции для здоровья (+89%).

"Россияне все чаще приходят на маркетплейсы не только за одеждой и обувью, бытовой техникой, электроникой, но и повседневными товарами — продуктами, детским питанием, хозяйственными средствами и т.д. Данная тенденция отмечается все чаще не только в крупных городах страны, но и в регионах, где выбор товаров может быть ограничен, а бесконечная "торговая полка" онлайн-площадок открывает доступ практически к любой необходимой продукции", — подчеркнули в компании.

Также, по оценкам аналитиков, покупатели все чаще стали отдавать предпочтение отечественной продукции. В первом полугодии продажи социально значимых товаров местных брендов выросли на 141%, а рост в штуках составил 100%. Самыми востребованные товарами под отечественными марками стали детские пюре и каши, зубная паста, гели для стирки, средства для мытья посуды, боди для новорожденных, медицинские маски, мука, макароны и влажный корм для животных.

При этом доля российской продукции в общем обороте социально значимых товаров на маркетплейсе достигла 72%, что на 6 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года.