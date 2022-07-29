МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ozon в рамках развития ассортимента начал продажи одежды, произведенной под собственной торговой маркой, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Бренд Mango стал доступен для заказа на Ozon

"В рамках развития ассортимента в категории "Одежда, обувь и аксессуары" маркетплейс начал продажи одежды под собственной торговой маркой Hola. Коллекция базовой одежды для взрослых и детей сейчас насчитывает порядка 30 товарных наименований", — говорится в сообщении.

Компания планирует к осени расширить ассортимент примерно в 10 раз и продавать более 300 товарных наименований. Ассортимент пополнится головными уборами для детей, платьями для девочек, одеждой для мужчин (толстовки, худи, брюки трикотажные, джинсы), чулочно-носочными изделиями для взрослых и детей, а также верхней одеждой. Сейчас на площадке под брендом Hola в большей степени представлена женская и детская одежда.

Уточняется, что на данный момент одежду для бренда Hola отшивают 10 разных производителей — часть из них находятся в России, часть за рубежом (Узбекистан, Китай, Туркменистан).

"На Ozon покупают одежду уже более 11 млн пользователей, а оборот от продажи категории в первом квартале вырос почти втрое в годовом сравнении. Категория стала одной из самых просматриваемых на площадке. Запуск собственного бренда одежды увеличит предложение в востребованной категории на площадке", — заключили в компании.