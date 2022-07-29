МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, во втором квартале 2022 года составила 338 миллиарда вон (260,8 миллиона долларов) против убытка в 292 миллиарда вон (225,3 миллиона долларов) годом ранее, следует из отчетности компании. Sony увеличила чистую прибыль в первом квартале 2022-2023 финансового года

Операционная прибыль LG при этом сократилась в годовом выражении на 12% и составила 792,2 миллиарда вон (611,2 миллиона долларов). Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 15% в годовом выражении, достигнув значения в 19,464 триллиона вон (15,01 миллиарда долларов).

LG Electronics ждет, что в третьем квартале "неопределенность сохранится в связи с геополитическими рисками", а конфликт на Украине ухудшит потребительские настроения. Компания также ожидает усиления конкурентной среды из-за сокращения уровня потребления.

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.