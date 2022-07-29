МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Магазины испанского бренда одежды Mango, возобновившие работу в московских торговых центрах, распродают остатки — новые поставки ожидаются в конце августа. Об этом сообщил РИА Новости один из сотрудников компании. Бренд Mango стал доступен для заказа на Ozon

В пятницу представители "Авиапарка" и "Атриума" рассказали, что магазины Mango заработали в этих торговых центрах.

"Новой летней коллекции не будет, ближайшие поставки ожидаются в конце августа и это будет уже осенняя коллекция", — сказал сотрудник. В магазине также добавили, что распродажа продлится примерно до конца августа.

На данный момент в магазинах в основном представлены теплые вещи и аксессуары, а также верхняя одежда. На ряд моделей установлены скидки, однако цены на представленные товары стали выше, чем было до закрытия магазинов.

При этом на русскоязычной версии сайта по-прежнему находится информация о том, что в связи с "определенными операционными проблемами, с которыми компания Mango столкнулась в последнее время", работа корпоративных магазинов и сайта временно приостановлена.

Ранее сообщалось, что ретейлер Mango, приостановивший работу на территории России, решил отказаться от прямых продаж в стране, передав 55 собственных магазинов франчайзи. Всего у него 120 торговых точек в России, остальные 65 — франшизы, которые продолжали продавать имеющиеся на складах товары.