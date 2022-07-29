МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Руспродсоюз" не подтвердил информацию о продаже российских активов Kraft Heinz по выпуску детского питания, производства работают в штатном режиме. Об этом заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков. СМИ: Kraft Heinz продает бизнес по производству детского питания в России

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в инвесткругах и крупных производителях продуктов сообщала, что Kraft Heinz продает свой бизнес по производству детского питания в России.

По словам Вострикова, "Руспродсоюз" не подтверждает информацию о продаже активов Kraft Heinz по выпуску детского питания в России. Поставки продукции на территории страны продолжаются, подчеркнул бизнесмен.

Представитель Kraft Heinz отказался комментировать "рыночные спекуляции и слухи".

Эксперт консалтинговой компании "НЭО Центр" Альбина Корягина, комментируя новость, отметила, что уход Heinz не повлияет на ситуацию на российском рынке. По ее словам, объем производства продукции не изменится, просто произойдет замещение одних марок на другие.

"С финансовой точки зрения новость об уходе Heinz выглядит сложно: Heinz продает свои производственные активы по балансовой стоимости, то есть хочет "выйти в ноль", компенсировав лишь свои исходные инвестиции. Поэтому, на мой взгляд, все это маловероятно. Надеюсь, что эти слухи вскоре развеются, ведь уход с рынка профессиональных игроков всегда "обедняет" сам рынок", — указала Корягина.