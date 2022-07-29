МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Принятие законопроекта, который упростит в России процедуры добровольной ликвидации компаний малого и среднего предпринимательства (МСП), превратит этот трудозатратный механизм в инструмент, который поможет в целом ряде проблем, в том числе в борьбе с мошенничеством. Об этом рассказал РИА Новости эксперт сервиса по проверке контрагентов "Контур.Фокус" Антон Яковлев. Правительство возместит банкам недополученные доходы по ипотеке

Правительство в середине месяца внесло в Госдуму законопроект, направленный на упрощение процедуры добровольной ликвидации компаний малого и среднего бизнеса. Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и в статью 3 закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

ПО словам эксперта, принятие законопроекта приведет к упрощению процедуры ликвидации для представителей малого и среднего бизнеса, которые состоят в реестре МСП. Владельцу достаточно будет провести расчеты со всеми кредиторами, уплатить налоги и подать заявление. Если в течение трех месяцев у кредиторов не будет возражений, ФНС исключит организацию из ЕГРЮЛ, отметил Яковлев, добавил, что на сегодняшний день ликвидация является непростым и трудозатратным процессом, который занимает от шести месяцев до года.

Простота процедуры, по его словам, позволит решить сразу несколько проблем. "Станет больше компаний, которые будут проводить ликвидацию легально, уменьшится число мошенников, а самой налоговой не придется тратить столько времени на выявление технических компаний", — подчеркнул эксперт.

Предполагается, что подобная мера — если законопроект одобрят — начнет действовать в середине 2023 года. "Я бы рекомендовал учредителям, которые планируют ликвидировать компанию, начать подготовку уже сейчас, а процедуру провести по новым правилам в следующем году", — заключил Яковлев.