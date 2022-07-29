МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Роскомнадзор запросил у "Почты России" детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов. Об этом заявили РИА Новости в ведомстве. "Почта России" подтвердила частичную утечку данных пользователей

В Роскомнадзоре отметили, что ведомство направило в "Почту России" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в свободный доступ была выложена часть базы данных отправлений "Почты России". Компания подтвердила РИА Новости частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика, подчеркнув, что банковские данные клиентов не пострадали.