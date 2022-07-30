МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, которую ранее намеревался купить, сообщил телеканал CNBC. Маск не исключил снижение цен на электромобили Tesla

По его данным, Маск попросил суд сохранить касающиеся иска подробности в тайне. Других деталей не приводится.

В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число фейковых аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Бизнесмен объяснил это реализацией своего права расторгнуть соглашение. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, а также не предоставила достаточную информацию по запросу. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.