В Испании раскритиковали призыв премьера отказаться от галстуков
Europa Press: предприниматели Испании раскритиковали призыв премьера Санчеса отказаться от галстуков
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Испанская ассоциация предпринимателей в сфере торговли текстилем, аксессуарами и кожей (Acotex) раскритиковала призыв премьер-министра Испании Педро Санчеса не надевать галстук без необходимости для экономии электроэнергии. Об этом заявило агентство Europa Press.
По словам председателя ассоциации Эдуардо Самаколы, отказ от галстуков навредит сектору моды, даже приведет к закрытию предприятий и потере рабочих мест.
"Недопустимо, что… вместо того, чтобы поддерживать сектор (экономики – ред.), который так сильно пострадал, (правительство – ред.) рекомендует гражданам не носить галстук для экономии энергии", — сказал Самакола агентству.
Ранее премьер Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости — так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров.