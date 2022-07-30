МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Испанская ассоциация предпринимателей в сфере торговли текстилем, аксессуарами и кожей (Acotex) раскритиковала призыв премьер-министра Испании Педро Санчеса не надевать галстук без необходимости для экономии электроэнергии. Об этом заявило агентство Europa Press. Премьер Испании призвал отказаться от галстука для борьбы с энергокризисом

По словам председателя ассоциации Эдуардо Самаколы, отказ от галстуков навредит сектору моды, даже приведет к закрытию предприятий и потере рабочих мест.

"Недопустимо, что… вместо того, чтобы поддерживать сектор (экономики – ред.), который так сильно пострадал, (правительство – ред.) рекомендует гражданам не носить галстук для экономии энергии", — сказал Самакола агентству.

Ранее премьер Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости — так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров.