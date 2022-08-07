МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российские рестораторы не намерены закупать вина Нового Света впрок из-за ожидающегося роста цен, они работают над поиском аналогов и намерены поддерживать доступный уровень цен путем анализа продукта и поставщиков, рассказали РИА Новости представители отрасли. Эксперт спрогнозировал, на сколько в России подорожает импортное вино

В середине недели "Коммерсант" со ссылкой на импортеров писал, что зеленая повестка в части новых требований по снижению выбросов CO2 от морских перевозок, энергетический кризис и сложности с урожаем винограда в Аргентине и Чили могут привести к росту цен на вина Нового Света в 2023 году на 30%. А с учетом ограничений на ввоз вина из США, Австралии и Новой Зеландии в РФ доля сегмента может сократиться на 25–30%.

"Мы готовы как к повышению цен, так и к любым другим изменениям в нынешних реалиях. Ресторан — это живой организм, меняется мир — меняемся и мы. Закупаться больше по "старым" ценам не планируем, настроены на поиск нового продукта и альтернатив, которые будут интересны гостю, но совсем отказываться от вин Нового Света не намерены, так как понимаем, что у них есть свои поклонники, а мы работаем для гостей", — сказала управляющая рестораном Folk Ирина Докунина.

Она не исключила, что цены на вина Нового Света в ресторане могут вырасти пропорционально тому, насколько они повысятся у поставщика. "Но мы намерены поддерживать комфортный уровень цен путем анализа продукта и поставщиков", — уточнила управляющая Folk.

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, в свою очередь, подчеркнул, что проблему повышения цен не решить одной закупкой. "Это проблема не на один день, а на год. Поднятие цен, неурожай. Рестораны не могут закупиться на год. Большинство сделает какие-то закупки на пару месяцев, кто-то на полгода, но это не решит всей проблемы", — рассказал он.

Шеф-сомелье ресторана Grace Bistro Дарья Герке сообщила, что их заведение и вовсе не практикует закупку алкоголя впрок. "Возможно, у больших сетей другая практика – они просчитывают стоимость, варианты решают, как на этом зарабатывать, исходя из своих ресурсов. Мы действуем по факту, потому что сейчас горизонт планирования очень маленький. У нас выстроена максимально прозрачная и честная схема работы — мы покупаем продукт и, исходя из того, сколько сегодня этот продукт стоит на рынке, предлагаем нашим гостям", — указала она.

В ПОИСКЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Омбудсмен считает, что в нынешних реалиях рестораторам придется привыкнуть к постоянному поиску альтернативы. "Цены могут расти бесконечно из-за неурожая. В любом случае придется уходить на альтернативные страны. Сегодня большинство ресторанов работают над таким поиском, и для них это уже привычная колея", — добавил Миронов. Эксперт прогнозирует снижение объемов импорта алкоголя в Россию

Однако не все рестораны зависят от вин из Нового Света и предпочитают им производителей из других стран, в том числе из Африки. "Пока никто не понимает, как отразится зеленая повестка в части новых требований по снижению выбросов на росте цен на вино. Мы надеемся, что ЮАР не затронут данные события, и цены на вина из Южной Африки, которые являются визитной карточкой нашего ресторана, останутся в пределах тех цифр, которые есть сейчас. На сегодняшний день у нас порядка 25% карты составляют вина из этого континента", — сказал управляющий партнер ресторана Cape Никита Татаев.

"Недавно уже был период, когда курс резко рванул вверх, и все повысили цены. Потом их понижали, снова повышали и откатывали назад. Мы стараемся держать те же цены, что и раньше, потому что, в принципе, закупка осталась той же. По большинству позиций Нового Света сейчас наблюдается определенная стабильность, в то же время некоторые вина Старого Света стоят таких космических денег, что цену снижать некуда", — заключил он.