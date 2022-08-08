МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Воры чаще всего снимают у автомобилей зеркала, брызговики и разные пластиковые внешние элементы, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Эксперт предупредил о возможной нехватке иномарок

По его словам, для воров это легкий способ выручить пять-семь тысяч рублей, а в случае премиальных автомобилей и больше. "Еще очень популярная история – это снятие катализаторов. Автомобиль поднимают на домкратах и срезают часть выхлопной системы, это происходит массово. Также я сталкивался с ситуациями, когда разбивают стекла автомобиля и снимают рули. Здесь ключевая история – это быстрая скорость съема детали и востребованность на вторичном рынке", – рассказал эксперт.

Он пояснил, что условия для активизации автомобильных воров создают трудности с поставкой новых запчастей.

"Дефицит автомобильных запчастей создает благоприятную среду для появления большего, чем сейчас, количества воров, которые снимают элементы машин. Тем более что благодаря онлайн-агрегаторам объявлений у них появилась возможность "быстро и непринужденно" продать любую запчасть – отправить ее доставкой и получить оплату, не засветившись при этом во время встречи с покупателем", – считает Шапарин.

Он дал совет, как уменьшить шансы злоумышленников.

"Прикрутить крепче или приклеить надежнее элементы машины, которые могут заинтересовать воров, не выйдет. Тем более что если воры что-то не смогут открутить, то они это сломают и потери все равно будут. Поэтому лучше хранить машину на охраняемом паркинге или, если это невозможно, ставить автомобиль под камеру наблюдения возле дома", – заключил автоэксперт.