МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Россия и Китай намерены развивать сотрудничество в сфере сертификации авиатехники и ее компонентов, в том числе по совместным проектам авиапрома, сообщает Росавиация. Себе назло. Кто заставляет Европу и Китай торговать в обход России

Росавиация приняла участие в заседании рабочей группы по гражданской авиации и гражданскому авиастроению подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

"Стороны выразили удовлетворение уровнем плодотворного сотрудничества, которое осуществляется Росавиацией и Управлением гражданской авиации КНР (УГАК) в сфере летной годности в рамках межправительственного соглашения о повышении безопасности полетов и процедур его реализации. Также наметили дальнейшие направления взаимодействия в сфере сертификации авиационной техники и ее компонентов, в том числе по совместно реализуемым российско-китайским проектам в области авиационной промышленности", — говорится в сообщении.

Россия и Китай, в частности, разрабатывали проект российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR-929.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.