МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре был окончательно ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Источник: страховщик не "отвертится" от выплаты Ozon за сгоревший склад

"Полная ликвидация пожара в Истре 18.00 (Озон)", — говорится в сообщении.

Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду. Утром в четверг в МЧС сообщили РИА Новости, что открытое горение ликвидировано. По данным СК, рассматриваются несколько версий пожара на складе, среди них короткое замыкание, сварка без соблюдения норм и неосторожность с огнем.