МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чушью заявления премьера-министра Эстонии Каи Каллас о возможном запрете на въезд россиянам в Европу. В Госдуме назвали призыв закрыть Европу для российских туристов ахинеей

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала европейские страны отказывать россиянам в выдаче туристических виз. По ее словам, "посещение Европы — это привилегия, а не право человека".

"Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны-члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив всё по блату: место в партии, должность в Правительстве", — написала дипломат в своем Telegram-канале.