МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Олегу Тинькову и Meta Platforms Inc*. Об этом свидельствуют данные из картотеки судов Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. В России подали в суд на Nike за невыполнение обязательств перед клиентами

"Истец — Дерипаска Олег Владимирович, ответчик — Meta Platforms Inc*., ответчик — Тиньков Олег Юрьевич", — говорится в картотеке.

По словам адвоката бизнесмена Алексея Мельникова, Дерипаска просит суд "признать не соответствующей действительности и обязать удалить недостоверную информацию, а также взыскать два миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда".

Мельников подчеркнул, что речь идет о сообщении Тинькова в Instagram**.

Отмечается, что судебное заседание назначено на 16 августа. В пресс-службе судов Красноярского края уточняют, что заседание пройдет в закрытом режиме.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

**Соцсеть, признанная в России экстремистской.