МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Бизнес предложил списать долги за ЖКУ отдельным категориям граждан, пишут "Известия". Россияне нарастили долги по ЖКХ в прошлом году

Соответствующее обращение в Минстрой направила ассоциация АКОН.

Списать задолженности предлагается семьям, утратившим кормильца, а также потерявшим трудоспособность людям.

"Списать долги гражданам, потерявшим трудоспособность или семьям, оставшимся без кормильца, действительно целесообразно. Главное, чтобы все остальные неплательщики понимали, что их долги списывать не планируется", — отметил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова считает, что эту меру можно поддержать при условии, что списание будет происходить лишь для малоимущих семей.

"Проблему задолженности населения решать необходимо: она тянет всю сферу ЖКХ на дно, и решить ее без каких-либо кардинальных мер, а также без участия государства уже невозможно", — прокомментировал гендиректор ПАО ГИТ Валерий Ковалев.

Кроме того, в АКОН выступили за то, чтобы все малоимущие получали субсидии на оплату коммунальных услуг вне зависимости от того, есть ли у них долги за ЖКУ. Сейчас наличие неплатежей — преграда для получения помощи. Чтобы субсидии были потрачены именно на оплату счетов, а не на что-либо другое, бизнес предложил перечислять деньги напрямую управляющим компаниям и поставщикам ресурсов.

Ранее сообщалось, что долги россиян за ЖКУ по итогам первого квартала 2022 года составили 804,5 миллиарда рублей. За год показатель вырос на 7,6%, или на 56,6 миллиарда рублей, что является рекордом.