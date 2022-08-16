СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — ПРАЙМ. Специалисты Крымской железной дороги (КЖД) проверят с помощью дефектоскопа состояние путей рядом с местом детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, сообщили РИА Новости в ведомстве. Аксенов сообщил об изменении маршрута движения поездов в Крым

Пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

"Специалисты с помощью ультразвука и дефектоскопа проверят состояние путей в Джанкойском районе Крыма с целью обеспечения безопасности движения", — рассказали в КЖД.

Там подтвердили, что все пассажирские поезда, следующие в Крым будут останавливаться на станции Владиславовка под Феодосией, где пассажиров будут пересаживать на автобусы.

Оператор перевозок "ГранСервисЭкспресс" сообщил журналистам, что семь пассажирских составов задерживаются из-за остановки железнодорожного движения в Джанкойском районе, из них шесть — в направлении Крыма, один — из Крыма. По данным компании, задержка поездов составляет сейчас от 1 до 3 часов.

"Сейчас поезда задерживаются от 1 часа до трёх. Это касается поездов: 92 М Москва — Севастополь, 28 Москва — Симферополь, 180 Санкт-Петербург — Евпатория, 183 Мурманск — Севастополь", — сказано в сообщении.

Перевозка пассажиров до станции назначения в Крыму будет осуществлена автобусами, также сообщили в компании.

Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского, эвакуация продолжается, сообщили РИА Новости власти поселения.