СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — ПРАЙМ. Поврежденные после детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма железнодорожные пути восстановлены, но движение поездов начнется после обеспечения безопасности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Аксенов сообщил об изменении маршрута движения поездов в Крым

Ранее Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы, так как участок путей в Джанкойском районе был поврежден из-за взрывов боеприпасов. Оператор железнодорожных перевозок "ГранСервисЭкспресс" сообщил ранее, что 7 пассажирских составов задерживаются из-за остановки железнодорожного движения в Джанкойском районе Крыма, из них шесть — в направлении Крыма, один из Крыма.

"Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены", — сообщил Аксенов в совеем Telegram-канале

Однако пока железнодорожное движение не восстановлено.

"Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности", — отметил он.

Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского. Установлено оцепление — пятикилометровая зона. Пострадали два человека.