МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. МТС уведомила банк-депозитарий о начале автоматической конвертации американских депозитарных расписок (АДР) в обыкновенные акции, говорится в сообщении компании. "Газпром нефть" уведомила об автоматической конвертации ADR в акции

В начале июня МТС направил в банк-депозитарий JPMorgan заявление о прекращении депозитарного соглашения с 13 июля 2022 года. В соответствии с депозитарным договором JPMorgan должен был в ближайшее время уведомить держателей ADR о прекращении программы.

"ПАО "МТС" объявляет о подаче в адрес КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) уведомления о начале автоматической конвертации Американских Депозитарных Расписок (АДР) в обыкновенные акции ПАО "МТС", в соответствии с требованием российского законодательства. КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) является российским депозитарием, в котором открыт счет депо депозитарной программы МТС", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в процессе автоматической конвертации российские депозитарии, осуществляющие учет АДР, должны будут списать со счетов держателей АДР и зачислить на счета держателей обыкновенные акции ПАО "МТС". От держателей АДР не требуется никаких действий, независимо от того, являются ли они или не являются резидентами Российской Федерации. Процесс автоматической конвертации ориентировочно займет около 3 недель, начиная с 16 августа 2022 года.

"Держатели АДР также могут воспользоваться принудительной конвертацией, предназначенной для АДР, которые учитываются в иностранных депозитариях, и для тех держателей, которые не могут произвести конвертацию иным способом из-за введенных ограничительных мер. Для этого держатели АДР должны не позднее 11 октября 2022 года обратиться в КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) с заявлением в свободной форме", — добавили в компании.

Отмечается, что к заявлению будет необходимо приложить документы, подтверждающие владение АДР и другую сопутствующую информацию. У КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) есть обязательство отказать в принудительной конвертации расписок, если общее количество АДР, указанных всеми заявителями, превысит соответствующее число акций ПАО "МТС", находящихся на счете депо депозитарной программы. "В результате принудительной конвертации владельцы АДР получат обыкновенные акции ПАО "МТС" на счета депо, которые должны быть открыты им в КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО). Принудительная конвертация должна быть завершена не позднее 25 октября 2022 года", — отметили в компании.