МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Активы российского предприятия-изготовителя полуфабрикатов на 9,5 миллиона долларов арестованы на Украине. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре страны. Белоруссия компенсировала 80% выпавшего экспорта товаров на Запад и Украину

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и недвижимость предприятия — одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины", — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Добавляется, что сумма арестованных корпоративных прав российского предприятия составила около 9,5 миллиона долларов.

Утверждается, что владелец предприятия уклонялся от уплаты налогов и задолжал Украине более четырех миллионов долларов.