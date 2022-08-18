МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии 2022 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза — до 129,048 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Выручка МТС по МСФО увеличилась во втором квартале

Скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц по финансовой деятельности) выросла в 2,4 раза — до 108,553 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании увеличился в 1,9 раза, до 135,55 миллиарда рублей, выручка — в 1,9 раза, до 336,509 миллиарда рублей.